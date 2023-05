UCRAINA Bombe russe su Ucraina dopo il tentato attacco al Cremlino

Bombe russe su Ucraina dopo il tentato attacco al Cremlino.

Mosca ha lanciato nella notte attacchi aerei su Kiev ed altre città ucraine, inclusa Odessa, senza provocare vittime. Esplosioni sono state udite anche a Zaporizhzhia, mentre allarmi aerei sono risuonati in 7 regioni. Kiev ha distrutto 18 droni su 24. Gli attacchi seguono l'esplosione - nella notte tra martedì e mercoledì, secondo il servizio stampa di Putin - di un drone sulla cupola del Cremlino.

Nelle immagini circolate su Telegram, un oggetto bianco precipita verso la cupola e poi esplode. Il video è accompagnato dalla didascalia 'Moment udara', il momento dell'attacco. Frammenti del drone sarebbero stati trovati nel palazzo. Mosca annuncia ritorsioni: 'Volevano uccidere il presidente'. Kiev smentisce: 'Non c'entriamo, è una mossa russa per attaccare su larga scala'. Cautela Usa: 'Non possiamo confermare nulla e comunque prenderei tutto quello che arriva da Mosca con le pinze', ha detto il segretario di Stato Blinken. Zelenski: 'Non attacchiamo Putin, lo lasciamo al tribunale'.

