ESTERI Boom di contagi da Covid 19 in Ucraina: 2.328 in un giorno Annullata la parata militare a Kiev nel giorno dell'Indipendenza. In Donbass regge il "cessate il fuoco" nonostante colpi provocatori dei mercenari filo-russi

Incredibile rapida crescita di infezioni da coronavirus in Ucraina: in una sola giornata sono state 2.328, con 37 nuovi decessi. Quasi 50mila i pazienti attivi. Secondo i medici la prima vera ondata da Covid 19 da noi è appena arrivata e la principale causa dell'impennata dei contagi è il mancato rispetto delle restrizioni previste nei luoghi pubblici. Dall'inizio della pandemia sono stati 102.971 i casi di infezione in Ucraina e 2.244 cittadini sono morti. La maggior parte dei contagi confermati nell'ultima settimana sono nella regione di Kharkiv e nelle regioni di Odessa e Chernivtsi. Proprio a Chernivtsi sono state cancellate le celebrazioni per il 24 Agosto, giorno dell'Indipendenza.: la città infatti è in “zona rossa”. Non si terrà neppure la parata militare a Kiev ma i veterani di guerra del Donbass e i volontari marceranno comunque lungo le principale strade della capitale. Da un mese in Donbass non ci sono perdite o feriti da combattimento. Sta reggendo il “cessate il fuoco” stabilito il 27 luglio, in videoconferenza, dal Gruppo di Contatto Tripartito, anche se ogni tanto i mercenari filo-russi sparano colpi di provocazione.

Dall'Ucraina Victoria Polishchuk



I più letti della settimana: