LE ELEZIONI POST 7 OTTOBRE Boom di partecipazione alle urne in Israele: alle 18 affluenza all 66,7%, il dato più alto di sempre Si vota fino alle 22 locali, le 21 in Italia. Attesi subito dopo i primi exit poll, mentre per conoscere gli equilibri definitivi potrebbero servire giorni di conteggi e trattative

Affluenza record in Israele, dove si vota per il rinnovo della Knesset. Alle 18 ha votato il 66,7% degli aventi diritto: oltre otto punti percentuali in più rispetto alle precedenti elezioni, alla stessa ora e il dato più alto da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1973. Un voto simbolico, il primo dopo l’attacco del 7 ottobre e tre anni di guerra, e che potrebbe segnare il futuro politico di Benjamin Netanyahu.

Il premier uscente teme la rimonta degli avversari e lancia un appello agli elettori di destra: “È un’emergenza - avverte - contro un voto di massa di sinistra e arabi”. Proprio il voto della minoranza potrebbe essere l’ago della bilancia: secondo le rilevazioni pre-elettorali, i partiti arabi potrebbero conquistare tra 12 e 15 seggi, decisivi in una Knesset dove servono 61 deputati su 120 per formare una maggioranza. Sia Netanyahu sia il suo principale sfidante, Gadi Eisenkot, hanno escluso un’alleanza formale con queste forze, ma un loro eventuale sostegno esterno o un’astensione potrebbero cambiare gli equilibri.

Eisenkot, prima di votare, ha visitato uno dei kibbutz più colpiti il 7 ottobre, promettendo di lavorare per la ricostruzione e la riconciliazione del Paese. Tensione anche a Tel Aviv, con scontri e tensioni ai seggi. Si vota fino alle 22 locali, le 21 in Italia. Attesi subito dopo i primi exit poll, mentre per conoscere gli equilibri definitivi potrebbero servire giorni di conteggi e trattative.



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