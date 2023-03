Borrell annuncia viaggio in Cina: "Voglio avere un ruolo nella pace in Ucraina"

Tipica nebbia di guerra in questa fase. Voci, subito smentite, di un ritiro russo da Nova Kakhovka – strategica località sul Dnepr; così come prive di fondamento, almeno per ora, le indiscrezioni circa un disimpegno del Gruppo Wagner dal Donbass. E poi il consueto, macabro, balletto di cifre sui caduti; l'annuncio di puntate offensive, per mettere sotto pressione – anche psicologicamente – il nemico. Tutti indizi di qualcosa di importante in preparazione; ma sul chi, dove e quando, nient'altro che speculazioni. Piuttosto sorprendenti invece i movimenti a livello geopolitico; dopo la due giorni moscovita di Xi Jinping. Il preventivo “siluramento” da oltreoceano del suo piano di de-escalation sembrava preludere – come già avvenuto in altre occasioni – ad un allineamento dell'UE. Colpisce invece la posizione dell'Alto Rappresentante Borrell. Nell'annunciare un prossimo viaggio dei leader europei nella Repubblica Popolare ha sottolineato come la Cina voglia avere “un ruolo diplomatico nella pace”; “un ruolo – ha precisato – che noi dobbiamo favorire”. E pur mettendo in chiaro l'impossibilità di un'equidistanza dell'Unione fra Washington e Pechino, ha rimarcato come sul gigante asiatico Bruxelles abbia interessi diversi dall'America. Gli ha fatto eco il Premier spagnolo Sanchez, nel sottolineare la presenza di spunti di interesse nel documento proposto da Xi. Segnali del possibile raggiungimento – nel recente Consiglio europeo - di una posizione condivisa; e certo non banale, se si considera la rigida postura statunitense nei confronto del rivale strategico. Come dimostrano le recenti parole di Lloyd Austin; che da una parte ha riconosciuto come non vi siano ancora prove di forniture di armi dalla Cina alla Russia, dall'altra ha paventato il rischio di un conflitto “a livello globale”, se Pechino facesse questo passo. In queste ore anche una notizia che probabilmente non sarà accolta favorevolmente a Kiev: l'ONU ha accusato non solo le forze russe, ma anche quelle ucraine di aver eseguito esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra.