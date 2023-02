Borrell: "Per ottenere la pace bisogna aiutare l'Ucraina a vincere la guerra"

"Abbiamo sostenuto l'Ucraina sul piano militare, economico, finanziario e diplomatico. Abbiamo fatto il massimo ma non basta. Voglio essere chiaro, io non voglio una guerra come nessuno, ma per ottenere un negoziato, per ottenere la pace bisogna aiutare l'Ucraina a vincere la guerra". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell parlando all'Eurocamera. "Non solo dobbiamo continuare con gli aiuti ma dobbiamo aumentarli", ha sottolineato Borrell concludendo: "La guerra si deciderà questa primavera e questa estate".

L'Italia vuole la pace, che può essere raggiunta solo continuando ad armare Kiev. Fare di tutto perché la soluzione finale non sia una resa ai russi. Intervista a Repubblica del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il governo, spiega, 'è saldamente ancorato all'Ue, agli Usa, all'Occidente'. Nessun ripensamento. Quanto alle parole di Berlusconi su Zelensky, la linea del partito 'non si è mai discostata da quella del Ppe e del Parlamento italiano'. E l'Italia 'non è l'anello debole della Nato'.

Intanto la questione della consegna di aerei da combattimento da parte della Germania all'Ucraina "al momento non è centrale" ma sarà discussa in futuro, ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. "Solo quando i cieli sopra l'Ucraina rimarranno al sicuro per i prossimi tre-quattro mesi, allora si potrà parlare di passi successivi", ha detto il ministro di Berlino.