Borse festeggiano Biden: presidente eletto insedia la commissione anti-Covid

E' un lunedì-rally per tutti i mercati azionari, con gli indici a livelli record che festeggiano la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali Usa. Milano accelera oltre il 2%, Londra guadagna l'1,3%, Parigi l'1,54%, Francoforte l'1,8% e Madrid l'1,7 per cento.





Russia e Cina avvertono che non si congratuleranno con il nuovo presidente sino a quando non ci sarà un verdetto ufficiale della sua elezione. Sparito da alcuni giorni, Trump, posta su Twitter brevi video di Foxnews nei quali giornalisti della rete o rappresentanti repubblicani contestano l'esito del voto. Biden insedia oggi la sua commissione anti-Covid promettendo al Paese di 'guarire' non solo dal virus.