ESTERI Brasile, Flavio Bolsonaro avrebbe lasciato il Paese: è giallo sulla fuga negli Stati Uniti Intanto, le autorità hanno annullato i passaporti del senatore, che non li avrebbe consegnati entro i termini stabiliti dalla magistratura. Restano tuttavia versioni contrastanti: lo staff di Bolsonaro ha smentito la partenza

Brasile, Flavio Bolsonaro avrebbe lasciato il Paese: è giallo sulla fuga negli Stati Uniti.

Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair e sconfitto da Lula alle recenti elezioni presidenziali, avrebbe lasciato il Brasile e sarebbe in volo verso gli Stati Uniti. Lo riferisce il sito brasiliano Metropoles, citando fonti vicine alla famiglia. La Polizia federale sta verificando i registri dei voli e i movimenti alle frontiere per accertare la possibile fuga.

Intanto, le autorità hanno annullato i passaporti del senatore, che non li avrebbe consegnati entro i termini stabiliti dalla magistratura. Restano tuttavia versioni contrastanti: lo staff di Bolsonaro ha smentito la partenza, mentre le autorità argentine negano il suo passaggio nel Paese.



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