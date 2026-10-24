VOTO BRASILE Brasile: Lula e Bolsonaro Jr testa a testa, domani il ballottaggio Secondo l'ultima rilevazione dell'istituto Datafolha, Bolsonaro raggiunge il 47% contro il 46% di Lula

Brasile: Lula e Bolsonaro Jr testa a testa, domani il ballottaggio.

Il Brasile si prepara a un ballottaggio presidenziale dall'esito incerto. A poche ore dall'apertura delle urne, il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, risultano praticamente appaiati nei sondaggi. Una sfida che potrebbe segnare profondamente il futuro politico ed economico della principale potenza sudamericana.

Secondo l'ultima rilevazione dell'istituto Datafolha, i due candidati raccolgono entrambi il 50% dei voti validi. Considerando anche indecisi e schede bianche o nulle, Bolsonaro raggiunge il 47% contro il 46% di Lula. Lo scarto rientra nel margine d'errore di due punti percentuali. Il sondaggio, condotto tra il 20 e il 22 ottobre su 2.520 elettori, conferma il recupero del presidente uscente nelle ultime settimane.

Decisiva potrebbe essere la mobilitazione degli oltre 33 milioni di brasiliani che non hanno votato al primo turno del 4 ottobre. Entrambi gli schieramenti hanno concentrato gli ultimi giorni di campagna elettorale sul tentativo di convincere gli indecisi e riportare alle urne gli astenuti.

Lula, 80 anni, punta a conquistare un quarto mandato presidenziale non consecutivo, facendo leva sulle politiche sociali e sulla lotta alla povertà. Bolsonaro, 45 anni, propone invece una svolta conservatrice, puntando sulla sicurezza, sull'economia e sul rafforzamento dei rapporti con gli Stati Uniti.

Il voto avrà conseguenze anche sulle politiche ambientali, sulla tutela dell'Amazzonia e sugli equilibri internazionali. Lula ha rafforzato i rapporti con la Cina, mentre Bolsonaro guarda all'amministrazione americana di Donald Trump.

La campagna elettorale si chiude dopo settimane di scontri, dibattiti televisivi e grandi manifestazioni di piazza. Domani saranno gli elettori a decidere chi guiderà il Brasile nei prossimi quattro anni.

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