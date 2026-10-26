Brasile, Lula rieletto presidente con una rimonta storica. Bolsonaro contesta il voto Il leader della sinistra conquista il quarto mandato con il 51,79% dei consensi. Flávio Bolsonaro chiede l'annullamento delle elezioni.

Brasile, Lula rieletto presidente con una rimonta storica. Bolsonaro contesta il voto.

Una rimonta storica che vale il quarto mandato alla guida del Brasile. Luiz Inácio Lula da Silva ha ribaltato il risultato del primo turno e sconfitto al ballottaggio Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair e vicino a Donald Trump. Lula ha conquistato il 51,74% dei voti contro il 48,2% dell'avversario, superando i 64 milioni di preferenze.

Ma Bolsonaro contesta il risultato e annuncia che chiederà l'annullamento delle elezioni. Nel mirino la decisione di prolungare di due ore le operazioni di voto, misura che aveva richiesto anche lui. "È impossibile riconoscere il risultato di questo voto in queste condizioni", ha dichiarato. La sua posizione appare però isolata: i presidenti delle due Camere hanno già riconosciuto l'esito elettorale.

Per Lula, prossimo agli 81 anni, è una vittoria senza precedenti: mai nella storia brasiliana un candidato sconfitto al primo turno era riuscito a ribaltare il risultato al ballottaggio. Decisiva la mobilitazione popolare, nelle piazze e sui social, che ha contribuito a ridurre l'astensione di due punti. Il presidente uscente ha così recuperato uno svantaggio iniziale di circa due milioni di voti.

Il risultato manda un segnale politico anche agli Stati Uniti, a pochi giorni dalle elezioni di metà mandato, frenando l'avanzata della destra vicina a Donald Trump in America Latina. Una vittoria significativa anche per i sostenitori dei diritti delle minoranze, delle politiche sociali e della tutela dell'Amazzonia.

Ora Lula dovrà fare i conti con un Parlamento dominato dalla destra, ma promette dialogo: "Questo Congresso di destra è stato eletto dal popolo, ed è con loro che lavorerò per approvare le cose". Intanto, da Copacabana all'Avenida Paulista di San Paolo, milioni di brasiliani hanno festeggiato nelle strade, tra magliette rosse e mani alzate a formare la L, simbolo del presidente.

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