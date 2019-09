Brexit: il parlamento vota nuovo rinvio

Sono stati espulsi dal gruppo Tory i 21 ribelli che ieri sera hanno votato contro la linea del governo Johnson per la calendarizzazione oggi della proposta di legge trasversale favorevole a un nuovo rinvio della Brexit. Il premier aveva perso intanto la maggioranza assoluta alla Camera bassa, con l'ex sottosegretario Lee passato al gruppo d'opposizione dei Liberaldemocratici: con la coalizione fra Tories e unionisti nordirlandesi del Dup ridimensionata a 309 deputati e il blocco sommato di tutte le forze d'opposizione sospinto a quota 310. Uno spostamento numerico che non comporta di per sé la caduta del governo, fino a un eventuale esplicito voto di sfiducia, ma sancisce un dato di realtà, quello dell'anarchia parlamentare. Ora le elezioni sono più vicine.

Pence è oggi in visita a Londra.