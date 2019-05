Brexit: il Regno Unito parteciperà alle europee

La partecipazione del Regno Unito alle elezioni Europee è ormai 'malauguratamente inevitabile', ha detto il vicepremier del governo Tory di Theresa May, David Lidington. Un eventuale, ma non facile, accordo di compromesso con i laburisti sull'uscita dall'Ue, in grado di ottenere la ratifica del Parlamento, non potrebbe essere a questo punto approvato prima di luglio. Ora la destra sovranista di Farage sogna di fare il pieno di voti.