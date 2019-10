Brexit: lo speaker John Bercow dice "no" ad un nuovo voto

Nuovo atto nell'ormai complicata vicenda della Brexit. Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha respinto la mozione del governo guidato da Boris Johnson per rimettere ai voti oggi l'accordo raggiunto con Bruxelles. Un rinvio era avvenuto sabato con un emendamento. Per Bercow l'istanza non può essere riproposta con la stessa forma. Il Premier si dice deluso da questa decisione. "Ha negato la chance di attuare oggi la volontà del popolo britannico", ha dichiarato un portavoce di Downing Street, con riferimento al referendum del 2016. Ora il Governo dovrà far approvare entro questa settimana le leggi attuative dell'uscita e ripresentare l'accordo. Altrimenti potrebbe avvenire un rinvio o il cosiddetto "no deal". Intanto il Consiglio dell'Ue ha fatto questa mattina un primo passo formale per arrivare alla separazione.