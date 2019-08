Brexit: oltre un milione di firme contro la sospensione del parlamento

Ha raggiunto oltre un 1,2 milioni di firme la petizione contro la sospensione del Parlamento, lanciata dopo l'iniziativa del premier Boris Johnson e approvata dalla Regina Elisabetta II. L'istanza chiede che il Parlamento non sia "sospeso o sciolto a meno che e fino a quando il periodo dell'articolo 50 non sia stato sufficientemente esteso", in riferimento alla parte del Trattato di Lisbona sulle modalità con cui un paese può lasciare l'Ue, "o l'intenzione del Regno Unito di ritirarsi dall'Ue sia stata annullata". La decisione è stata presa malgrado la richiesta di incontro urgente del leader laburista Corbyn contro la richiesta del governo per evitare un dibattito sulla Brexit.