Brexit: sì a voto su 4 piani B, altra sconfitta per Theresa May

Con 322 voti favorevoli e 277 contrari, la Camera dei Comuni ha approvato la procedura per la seconda sessione dei voti indicativi d'iniziativa parlamentare sulle opzioni di piano B alternative all'accordo sulla Brexit della premier Tory. Altra sconfitta quindi per il governo di Theresa May.

Lo speaker John Bercow ha poi ridotto le opzioni a 4: due in favore di una Brexit più soft (unione doganale e mercato unico 2.0), una sull'ipotesi di referendum bis e una per attribuire di fatto poteri sovrani al Parlamento sul governo.