Brexit: Tusk, ok dei 27 al rinvio al 31 gennaio

"I 27 Paesi Ue hanno deciso di accettare la richiesta del Regno Unito di una 'flextension' fino 31 gennaio 2020. La decisione sarà formalizzata con una procedura scritta": lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.