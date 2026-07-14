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Bruxelles, incendio nella torre Oxy: morti e dispersi

Secondo le autorità belghe, diverse persone sono state trovate senza vita all'interno di un ascensore, mentre almeno sei risultano ancora disperse

14 lug 2026
foto REUTERS
foto REUTERS

Tragedia nel centro di Bruxelles, dove un violento incendio è divampato nella torre Oxy, un complesso residenziale recentemente ristrutturato. Secondo le autorità belghe, diverse persone sono state trovate senza vita all'interno di un ascensore, mentre almeno sei risultano ancora disperse. Secondo quanto riportat da Le Soir, quotidiano belga, "nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno".

Sul posto sono al lavoro decine di vigili del fuoco e squadre di soccorso, impegnate nelle ricerche e nella messa in sicurezza dell'edificio. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

"Non sappiamo ancora con precisione quante persone siano. Potrebbero essere le sei disperse, ma potrebbero essercene altre nell'altro ascensore o altrove", hanno dichiarato le autorità locali. Due persone con ustioni erano già state trasportate all'ospedale militare di Neder-over-Heembeek e un vigile del fuoco affetto da ipertermia ha dovuto essere curato sul posto. Gli operai edili del cantiere OXY, evacuati, sono stati portati alla mensa aziendale BruCity grazie all'intervento del sindaco di Bruxelles, Philippe Close, secondo quanto riferito dal portavoce dei vigili del fuoco Walter Derieuw.






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