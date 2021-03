Bruxelles: Parlamento UE revoca l'immunità a Puigdemont e ad altri 2 eurodeputati indipendentisti catalani

La sessione plenaria del Parlamento europeo ha revocato l'immunità a tre eurodeputati catalani: Toni Comin, Clara Ponsatì e l'ex Presidente della Generalitat Carles Puigdemont. Sono tutti sotto processo sedizione, in Spagna, per l'organizzazione del referendum sull'indipendenza in Catalogna. “Oggi è un giorno” triste per il Parlamento UE, ha detto Puigdemont, che ha annunciato appello alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La revoca dell'immunità apre la strada ad un nuovo esame da parte della giustizia belga della richiesta di estradizione emessa da Madrid. Puigdemont, Comin e Ponsati hanno denunciato la “natura politica” dei procedimenti nei loro confronti. Un tribunale spagnolo ha intanto revocato il regime di semilibertà concesso dal governo regionale catalano a 7 leader politici separatisti condannati dopo i fatti del 2017: dovranno tornare in carcere oggi stesso.





+