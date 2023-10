ATTENTATO Bruxelles: spara al grido "Allah è grande", due morti e feriti Torna il terrore nel cuore dell'Europa

Bruxelles: spara al grido "Allah è grande", due morti e feriti.

È caccia all'uomo a Bruxelles dopo un nuovo attacco terroristico che ha colpito al cuore la capitale dell'Europa causando almeno due morti e un ferito. Le due persone sono state uccise a colpi di Kalashnikov nel tardo pomeriggio in una piazza (Place Sainctelette) in zona centrale, vicino al canale che attraversa la città non lontano dal quartiere di Molenbeek, da dove partirono gli attacchi terroristici che devastarono Parigi e gettarono la Francia nello shock.

Verso le 19.15 testimoni hanno visto un uomo che indossava una giubbetto arancione fosforescente e un casco bianco scendere da uno scooter e fare fuoco al grido di 'Allah akbar' prima contro qualcuno che si trovava nell'androne di un edificio, poi contro un taxi. Subito dopo, sempre secondo le prime testimonianze, l'uomo si è dato alla fuga a bordo dello stesso scooter. Nessun sospetto è stato per ora fermato. Le vittime sarebbero due svedesi, forse dei tifosi giunti a Bruxelles per assistere alla partita tra la loro nazionale e quella belga. Partita che è stata interrotta a seguito dell'attentato.

Il Belgio ha innalzato il livello di allerta a 4, il massimo, sinonimo di minaccia terroristica "grave e imminente".

