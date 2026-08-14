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Caccia italiani abbattono in Lettonia un drone 'probabilmente ucraino'

La notizia è stata data dalla ministra degli Esteri di Riga Blaze in un post su X in cui ringrazia gli alleati

14 ago 2026
Caccia italiani abbattono in Lettonia un drone 'probabilmente ucraino'

Un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da caccia italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della Nato dei Paesi Baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli Esteri di Riga Blaze in un post su X: 'Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato: ieri sera un velivolo senza pilota straniero è stato abbattuto dai nostri alleati italiani sopra la Lettonia orientale'. L'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. La notizia è riportata da Ukrainska Pravda.




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