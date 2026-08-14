GUERRA RUSSO-UCRAINA Caccia italiani abbattono in Lettonia un drone 'probabilmente ucraino' La notizia è stata data dalla ministra degli Esteri di Riga Blaze in un post su X in cui ringrazia gli alleati

Caccia italiani abbattono in Lettonia un drone 'probabilmente ucraino'.

Un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da caccia italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della Nato dei Paesi Baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli Esteri di Riga Blaze in un post su X: 'Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato: ieri sera un velivolo senza pilota straniero è stato abbattuto dai nostri alleati italiani sopra la Lettonia orientale'. L'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. La notizia è riportata da Ukrainska Pravda.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: