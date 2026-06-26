Caldo record in tutta Europa. In Emilia-Romagna l'allerta passa ad arancione

Grafica TG1

Sale da gialla ad arancione l'allerta per temperature estreme di Arpae e Protezione civile, per sabato 27 giugno, per l'Emilia-Romagna e alcune zone di collina: è prevista la persistenza di temperature massime elevate, intorno a 38-39 gradi nelle zone interne di pianura fino alle fasce collinari. Non si escludono temporali sparsi, di breve durata, lungo i rilievi occidentali.

"L'allerta è molto seria. Invitiamo la popolazione a non uscire nelle ore più calde. Queste ondate di calore sono sempre più anticipate, come raffrescare la città è una grande questione che stiamo affrontando con investimenti importanti, ma penso che richieda anche un piano nazionale", ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che ha fatto il punto sulla situazione climatica, all'indomani dell'apertura del Centro operativo comunale e dell'ordinanza per distribuire acqua durante gli eventi.

In tutta Italia, incremento degli accessi in Pronto soccorso di un 10-15% nei dipartimenti Emergenza-urgenza delle grandi città. Gli accessi riguardano soprattutto anziani ma anche persone con fragilità. Al Bambin Gesù di Roma, un bambino su quattro arriva in ospedale per problematiche riconducibili agli effetti del caldo. Il picco delle temperature nella penisola è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi.

Critica la situazione nel vecchio continente, soprattutto in Francia, Regno Unito e Spagna, “i corridoi sono pieni di pazienti” afferma il pronto soccorso dell'ospedale Pompidou di Parigi. In Francia sale a 55 bilancio delle persone annegate a causa del caldo, mentre in Spagna, tra domenica e mercoledì i decessi sono stati 212.







