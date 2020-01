Canada e GB: 'Il Boeing ucraino abbattuto da un missile iraniano'

"Una cosa è certa: questo aereo non è stato colpito da un missile". Lo ha ribadito in una conferenza stampa il presidente dell'Organizzazione per l'aviazione civile iraniana, Ali Abedzadeh, negando le accuse secondo cui il Boeing ucraino precipitato all'alba di mercoledì a Teheran sia stato abbattuto per errore da un razzo iraniano.

Il premier canadese Justin Trudeau ha detto che "secondo numerose fonti di intelligence" l'Iran ha abbattuto con un missile l'aereo ucraino, caduto mercoledì a Teheran. "Le prove raccolte indicano che l'aereo ucraino precipitato a Teheran potrebbe essere stato colpito non intenzionalmente", ha aggiunto. Tra le 176 vittime, 63 erano canadesi. Anche il premier britannico, Boris Johnson, ha confermato che il Boeing ucraino è stato abbattuto da un missile iraniano, secondo le informazioni in suo possesso. E la presidenza dell'Ucraina vuole le "prove".

Da parte sua, l'Iran ha chiesto al Canada di fornire le sue informazioni sull'aereo, riferisce un comunicato ufficiale e parla anche di "una sospetta messinscena". Il ministero degli Esteri iraniano ha invitato la Boeing, il costruttore dell'aereo ucraino precipitato, a "partecipare" all'inchiesta sull'accaduto. Il National Transportation Safety Board americano parteciperà all'indagine sul Boeing dell'Ukrainian Airlines che si e' schiantato in Iran.