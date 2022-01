Capitol Hill, mandato di comparizione per i principali social network

"Due delle questioni chiave delle indagini sono come la diffusione sulla rete di disinformazione e di violento estremismo abbia contribuito all'attacco alla nostra democrazia e quali passi i social media hanno preso, se li hanno presi, per impedire che le proprie piattaforme siano terreno fertile per la radicalizzazione di tante persone spingendole alla violenza". Con questa motivazione la commissione del Congresso degli Stati Uniti che indaga sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2020, costato la vita a cinque persone, ha emesso un mandato di comparazione nei confronti delle principali piattaforme social, da Facebok a Twitter, da Reddit a YouTube. Sono accusati di non aver fornito tutte le informazioni richieste già dall'agosto scorso.

L'Fbi, ricostruisce l'Ansa, ha intanto arrestato Stewart Rhodes, leader e fondatore del gruppo paramilitare di estrema destra degli Oath Keepers, accusato di eversione e di aver cospirato contro il Paese. Sarebbe infatti la figura chiave, impartendo direttive e istruzioni, nell'organizzazione della rivolta tesa rovesciare l'esito delle elezioni presidenziali, impedendo al Senato di certificare la vittoria di Joe Biden su Donald Trump. Lo stesso capo di accusa è stato contestato anche ad altre dieci persone coinvolte nelle indagini.