Carestia a Gaza, Israele replica all'Onu: "Palese menzogna, è orchestrata da Hamas"

Critiche, a livello internazionale, verso lo Stato ebraico, dalle Nazioni Unite alla Gran Bretagna. Tel Aviv: "Continueremo ad agire con responsabilità"

22 ago 2025
Non si è fatta attendere la risposta del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, alle accuse delle Nazioni Unite sulla carestia a Gaza. Una “palese menzogna”, attacca Netanyahu. L'Ipc, sistema globale di monitoraggio della fame sostenuto dall'Onu, ha parlato di 132mila bambini sotto i cinque anni a rischio di morte a causa della malnutrizione.

Una carestia, afferma l'organizzazione, “interamente provocata dall'uomo”. Il responsabile umanitario delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, sottolinea come la fame sia “promossa da alcuni leader israeliani come arma di guerra”. A questo si aggiungono le parole dell'alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Turk, secondo il quale “utilizzare la fame come mezzo di pressione è crimine di guerra”.

Parole durissime, respinte da Israele. Lo Stato ebraico, si legge nella risposta dell'Ufficio del premier, “ha una politica per prevenire la carestia, non per provocarla” e ha permesso l'ingresso di due milioni di tonnellate di aiuti nella Striscia. “Continueremo ad agire responsabilmente – prosegue la replica israeliana – garantendo che gli aiuti raggiungano i civili. Mentre Tel Aviv parla di “carestia orchestrata da Hamas”, la Gran Bretagna attacca Israele proprio su questo dossier. La “catastrofe” della carestia, dichiara il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, è legata al rifiuto del governo dello Stato ebraico di far entrare aiuti sufficienti.

Intanto, nuovi raid sul campo. Sarebbero almeno 50 i morti causati dagli attacchi israeliani nella Striscia. A Khan Younis uccisi una donna e quattro bambini.




