Carlo e Camilla, il primo amore non si scorda mai

Poco prima della morte della regina Elisabetta, erano ancora principe e principessa di Galles: ora sono re Carlo III e la sua regina consorte Camilla Parker Bowles. La storia d'amore di re Carlo III e della regina Camilla è stata tutt'altro che convenzionale. Nonostante abbia sposato Diana Spencer, Carlo non ha mai dimenticato la sua ex ragazza e, contro ogni previsione, hanno avuto il loro lieto fine 35 anni dopo il loro primo incontro, confermando quella che era ed è una storia d'amore tortuosa e avvincente.

Carlo e Camilla si incontrano per la prima volta a una partita di polo nel 1970 al Windsor Great Park, un parco reale. Scoprono che entrambi amano il polo e la vita all'aria aperta e hanno lo stesso senso dell'umorismo. Camilla scherza sul fatto che la sua bisnonna aveva avuto una relazione con il re Edoardo VII, dicendo: "La mia bisnonna era l'amante del tuo trisavolo. Sento che abbiamo qualcosa in comune". Iniziano a frequentarsi, ma Carlo parte per prestare servizio nella Royal Navy per otto mesi. Quando torna, Camilla è fidanzata con qualcun altro.

A luglio del '73, Camilla sposa Andrew Parker Bowles, un ufficiale di cavalleria dell'esercito di sette anni più grande di lei e che in precedenza aveva frequentato la sorella del principe Carlo, la principessa Anna. Continuano ad avere due figli, Tom e Laura Parker Bowles. Carlo e Camilla sono ancora amici, infatti il principe Carlo diventa il padrino di Tom.

Il 29 luglio, con circa 750 milioni di persone che guardano in tutto il mondo, e con la presenza di Camilla, Carlo sposa Diana nella cattedrale di St. Paul. I due avranno poi due figli, il principe William, nato nel 1982, e il principe Harry, nato nel 1984, ma la loro relazione diventa presto difficile. A giugno del '92 esce il libro di Andrew Morton Diana: Her True Story; la Principessa del Galles aveva registrato più nastri per lo scrittore freelance e la sua pubblicazione ha scioccato il mondo, grazie alle sue storie esplosive sulla gelosia di Diana per il coinvolgimento di Carlo con Camilla. Sorgono domande sul fatto che Carlo possa essere re se fosse divorziato e risposato: secondo le restrizioni del tempo, non gli sarebbe stato permesso un secondo matrimonio nella Chiesa d'Inghilterra, poiché il re è il capo secolare della chiesa. A dicembre dello stesso anno, il primo ministro John Major annuncia che Carlo e Diana si erano ufficialmente separati.

E a gennaio del '95, Camilla e Andrew Parker Bowles annunciano che divorzieranno. Quel novembre, il giornalista Martin Bashir fa un'intervista televisiva ormai famigerata con Diana in cui chiede se Camilla sia stato un fattore nella rottura del suo matrimonio. E lei dice tristemente: "Eravamo in tre in questo matrimonio, quindi era un po' affollato". Un'indagine successiva avrebbe concluso che il fratello di Diana, Earl Spencer, è stato "ingannato e indotto" da Bashir a organizzare un incontro con la principessa e che Bashir ha usato pratiche ingannevoli per ottenere il suo consenso all'intervista. La BBC si è scusata per questo solo nel 2021.









Il divorzio di Carlo e Diana diventa definitivo nel 1996. E l'anno seguente, poco dopo che Carlo ha organizzato una festa per il 50° compleanno di Camilla nella sua casa di campagna, Diana muore tragicamente in un incidente d'auto a Parigi. Mentre il mondo piange la perdita della Principessa del Popolo, Carlo, insieme alle sorelle di Diana, vola a Parigi per riportare il corpo di Diana in Inghilterra. Un dolore generale quello della perdita di Lady D. da ogni parte del globo. In seguito alla tragedia, Carlo presenta al pubblico la sua relazione con Camilla. Un'ondata di critiche e giudizi travolgono Carlo e Camilla. Non ci sono opinioni neutrali: c'è chi si schiera dalla loro parte in supporto del cosiddetto 'vero amore' e chi li dipinge come due mostri che hanno fatto soffrire una delle donne più amate del mondo. Molti sospettano anche che la morte di Lady D. sia stata appositamente provocata a causa della posizione scomoda in cui si trovava, mentre altri pensano che la morte sia stata inscenata e che sia ancora viva. Ipotesi e opinioni di ogni genere dunque.

A febbraio del 2005, Carlo e Camilla annunciano il loro fidanzamento, 35 anni dopo il loro primo incontro. L'8 aprile si sposano con rito civile con il principe William come testimone. La regina non partecipa al matrimonio, ma va al ricevimento in seguito. Affinché Diana rimanga l'unica principessa del Galles, Camilla ottiene il titolo di Sua Altezza Reale la Duchessa di Cornovaglia.

La coppia si autoisola a Birkhall, la loro casa nella tenuta Queen's Balmoral, nel mezzo della pandemia di coronavirus. Carlo risulta positivo al virus, ma ha un caso lieve e si riprende rapidamente; la coppia si riunisce dopo aver completato le rispettive quarantene. Per celebrare il loro 15° anniversario di matrimonio, la coppia pubblica una foto di se stessa fuori Birkhall con i loro cani Bluebell e Beth. Carlo si sarebbe poi ammalato di Covid una seconda volta nel 2022. E sempre nel 2022, come parte di un messaggio rilasciato per il suo Giubileo di platino, la Regina sciocca i fan con l'affermazione che è suo "sincero desiderio" che Camilla sia conosciuta come la Regina Consorte quando Carlo salirà al trono. Un portavoce di Clarence House risponde che il principe e la duchessa sono "toccati e onorati dalle parole di Sua Maestà". La coppia è poi apparsa accanto alla regina sul balcone di Buckingham Palace durante l'evento finale del Giubileo di platino.

Il titolo della regina Camilla è diventato ufficiale dopo la morte della regina Elisabetta e l'ascesa al trono di re Carlo III nel settembre 2022. Una dichiarazione della famiglia reale recitava: "La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani". Camilla è stata al fianco del marito durante le cerimonie di lutto per la regina Elisabetta e nei primi giorni del regno di re Carlo III. Negli ultimi giorni torna a farsi sentire una vecchia storia, quella di Simon Dorante-Day, che è convinto di essere il figlio segreto dei nuovi sovrani d'Inghilterra. Da anni chiede che venga effettuato il test del DNA. Al momento è però considerato solo uno dei tanti gossip legati alla casa reale. Così come le teorie del complotto sulla morte di Lady D. di cui si è accennato prima.

Nonostante il vortice che ha travolto Carlo e Camilla a causa del loro passato, adesso si apre una nuova pagina della storia del Regno Unito che suscita l'interesse di persone da tutto il mondo. E di sicuro si può affermare che l'amore dei due nuovi regnanti, ha superato ogni genere di ostacolo ed è risultato vincente.