MORTE ELISABETTA Carlo III a Londra: Truss promette devozione e sostegno, inizia la sua era

Re Carlo III ha lasciato la residenza reale di Balmoral in Scozia, dove ieri è morta la regina Elisabetta, per andare a Londra. E' previsto che Carlo nella capitale britannica riceva la premier Liz Truss - designata appena tre giorni fa da Elisabetta come ultimo atto di un regno improntato al senso del dovere - e che diffonda un messaggio televisivo al Paese in serata.

Re Carlo ha lasciato oggi la residenza scozzese di Balmoral con la regina Camilla, dove fino a stamattina aveva vegliato la salma di sua madre Elisabetta, per raggiungere l'aeroporto di Aberdeen e da lì imbarcarsi su un volo speciale diretto a Londra. Nella capitale britannica, sono previsti una serie d'impegni: inclusa la sua proclamazione formale istituzionale, un incontro con la premier Liz Truss e uno con il duca di Norfolk, maestro di cerimonie di corte, per definire i dettagli della commemorazione ufficiale della regina scomparsa. Prima di lui avevano lasciato Balmoral altri reali, a iniziare da suo figlio minore Harry.

Campane a morto in questi minuti a Londra - dalla cattedrale di St Paul fino a Westminster - in memoria della regina Elisabetta, scomparsa ieri dopo 70 anni di Regno. E' questo il segnale che mette in moto anche formalmente oggi la macchina del lutto ufficiale, segnata, a seguire, dalle 96 salve di cannone - una per ciascuno degli anni vissuti da Sua Maestà - parate da Hyde Park come da altri luoghi del Paese da reparti militari d'onore. In precedenza Downing Street aveva diffuso una nota per comunicare, a margine di una riunione del nuovo governo Tory di Liz Truss, la "piena unità" dell'esecutivo nel sostegno al nuovo re Carlo III.

Re Carlo III, salito ipso facto al trono nel momento della morte di sua madre Elisabetta ieri, sarà proclamato formalmente nuovo monarca di fronte alle istituzioni del Regno Unito domani mattina. Lo ha annunciato Buckingham Palace ufficialmente, confermando un'informazione già anticipata dai media,

Il Parlamento britannico e il suo popolo sono pronti a garantire "sostegno e devozione a Sua Maestà re Carlo III", succeduto da ieri a sua madre dopo i 70 anni di regno della regina Elisabetta. Lo ha affermato la premier Tory, Liz Truss, inaugurando una seduta speciale di commemorazione della sovrana scomparsa. Truss, come dopo lei il leader dell'opposizione laburista Keir Starmer e altri deputati, ha tessuto un commosso elogio funebre a tutto tondo della regina. E ha invitato tutti a prendere esempio da lei per affrontare ora con "coraggio" un passaggio che segna "un cambiamento delle nostre vite".

Quindi ha rivolto un tributo a Carlo, plaudendo al "senso del dovere" che sta mostrando anche in questo momento di lutto e di dolore. Mentre non ha mancato di mettere in evidenza l'impegno del nuovo re su temi come "la conservazione" dell'ambiente, le questioni sociali, "la diplomazia" reale, evocando per il futuro "un'era carolina di progresso e speranza" verso l'ulteriore modernizzazione del Regno Unito.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: