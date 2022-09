UK Carlo III proclamato formalmente Re. Sting: "Ho pianto silenziosamente per la regina"

Carlo III è stato proclamato stamattina formalmente re negli appartamenti di St James, nel complesso di Buckingham Palace, dall'Accession Council, istituzione chiamata a certificare nel Regno Unito la successione fra un monarca e un altro, e che si riunisce solo in questa occasione. La cerimonia, a due giorni dalla morte della 96enne regina Elisabetta e dall'ascesa ipso facto al trono del suo primogenito 73enne, è stata trasmessa per la prima volta in diretta tv e si è svolta in assenza del nuovo sovrano, come prescrive la tradizione.

In un breve discorso, il sovrano ha ribadito l'omaggio a suo madre, il cui regno ha definito "senza pari per durata e devozione al servizio", promettendo di nuovo a sua volta di servire con lealtà - e seguendo "i consigli del Parlamento", da monarca costituzionale - il Paese, i territori della corona e i reami del Commonwealth. Ha inoltre promesso trasparenza sui conti di corte.



Anche Sting, ambasciatore di San Marino, ha ricordato Elisabetta II. "Ho pianto silenziosamente per la Regina, - scrive su Instagram - sono triste per il mio Paese e per ciò che ha perso".

