Caso Epstein: arrestato l'ex principe Andrea. Re Carlo III, “la giustizia faccia il suo corso”

L'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor

Non si può dire fosse totalmente inaspettato l'arresto dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor. Già privato di ogni titolo ed onorificienza, dalla stessa Casa Reale, con il deflgrare dello scandalo Epstein. Questa mattina una sorta di chiusura del cerchio; quando la polizia britannica si è presentata nella sua residenza nel Norfolk. L'accusa è di aver condiviso informazioni riservate – nella sua ex veste di emissario commerciale di Londra - con il finanziere pedofilo. Gelida la reazione del fratello: “la giustizia faccia il suo corso”, ha dichiarato re Carlo III. Con la pubblicazione di milioni di files, possibili a breve nuovi clamorosi sviluppi di questa vicenda; su entrambe le sponde dell'Atlantico. Per il momento pare indenne da scossoni l'Amministrazione Trump; impegnata peraltro in una molteplicità di dossier internazionali con l'autoattribuito ruolo di playmaker. Venti di guerra sull'Iran. Stando a fonti del Pentagono e della Casa Bianca - citate dal New York Times - le forze armate americane sarebbero “in posizione” per una possibile operazione militare; con il Presidente sempre più vicino ad ordinare un attacco. In arrivo nel quadrante mediorientale anche una seconda task force, guidata dalla portaerei Ford. Mentre si è ufficialmente conclusa, nel mare dell'Oman, l'esercitazione navale tra le flotte della Repubblica Islamica e della Russia.

Elemento di deterrenza che viene dunque a mancare. Anche il frame comunicativo parrebbe propedeutico ad un'azione di forza americana. Pasdaran formalmente aggiunti all'elenco UE dei gruppi terroristici; ong a diffondere report di condanne a morte, decise da Teheran, nei confronti di decine di partecipanti alle recenti proteste. In questo clima di tensione la prima riunione ufficiale – a Washington - del Board of Peace su Gaza. “Credo non ci sia mai stato niente di più potente e prestigioso” ha detto Trump in apertura di lavori. Cui partecipa, in qualità di Paese osservatore, anche l'Italia. Nel frattempo indiscrezioni sui piani operativi. L'amministrazione statunitense pianificherebbe la costruzione di una base per 5.000 soldati della forza di stabilizzazione, nel sud della Striscia. Praticamente in contemporanea una esplicita presa di posizione del Ministro della Difesa israeliano. Le IDF – ha detto – resteranno “nella zona di sicurezza a Gaza per sempre”.







