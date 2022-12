USA Caso Epstein: Isole Vergini Usa fanno causa a JPMorgan Secondo l'accusa, la banca ha nascosto transazioni che sollevano sospetti e ha ignorato la verità su Epstein per mantenerlo come cliente

Le Isole Vergini americane fanno causa a JPMorgan accusandola di aver "chiuso un occhio" di fronte alle azioni commesse dell'ex cliente Jeffrey Epstein sulla sua isola nei Caraibi. Nell'annunciare l'azione legale, il procuratore generale delle Isole Vergini americane Denise George mette in evidenza come il "traffico di esseri umani era l'attività principale dei conti corrente di Epstein presso JPMorgan". La banca, secondo l'accusa, ha nascosto transazioni che sollevano sospetti e ha ignorato la verità su Epstein per mantenerlo come cliente.

