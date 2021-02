Catalogna: vincono gli Indipendentisti, nuovo schiaffo a Madrid

Si riaffermano gli indipendentisti alle elezioni in Catalogna, nonostante si fossero presentati divisi in tre partiti. Ora una alleanza tra Erc, Junts per Catalunya e Cup li porterebbe ampiamente a superare la maggioranza assoluta del Parlamento, un nuovo schiaffo al governo di Madrid. I socialisti registrano un balzo in avanti, ma non basterà per avere peso in un Parlamento che, indipendentisti a parte, presenta un universo frammentato di forze politiche. Si è votato anche in Kosovo, dove è in vantaggio la sinistra nazionalista di Albin Kurti.