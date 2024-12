NATALE Celebrazioni di Natale in sordina a Betlemme, solidali con Gaza Il sindaco della città ha criticato "il silenzio della comunità internazionale di fronte ai massacri israeliani"

Per il secondo anno consecutivo, le celebrazioni natalizie nella città di Betlemme in Cisgiordania restano in sordina in solidarietà con Gaza. Lo riporta Anadolu, precisando che il comune di Betlemme ha annunciato che le celebrazioni saranno limitate ai riti religiosi.

Il sindaco Anton Salman ha annunciato nel corso di una conferenza stampa che "il comune ha deciso di limitare le celebrazioni natalizie di quest'anno a preghiere e riti religiosi, per sottolineare la nostra condanna dell'oppressione (israeliana) in corso contro Gaza e in tutta la Palestina".

Salman ha anche criticato "il silenzio della comunità internazionale di fronte ai massacri israeliani" e ha chiesto "un intervento serio e immediato per porre fine alle violazioni" dello Stato ebraico. Il sindaco ha affermato che Betlemme, il luogo di nascita di Gesù, soffre di restrizioni da parte di Israele che l'hanno isolata dai suoi vicini palestinesi dal 7 ottobre del 2023.

