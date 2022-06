Centesimo giorno di guerra. L'Onu: "Non ci sarà un vincitore"

“Sono cento giorni che difendiamo l’Ucraina. La vittoria sarà nostra’’. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio diffuso in occasione del centesimo giorno dall’inizio dell’aggressione militare russa. La Russia è pronta "al dialogo su ogni questione, ma deve essere basato sul rispetto", deve "tener conto della sovranità e delle preoccupazioni russe" dice il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev.

"I russi hanno conquistato il 20% dell'Ucraina" ha spiegato Zelensky che ringrazia gli alleati, Usa in testa, per le armi e informa che a Severodonetsk le forze ucraine resistono, mentre è durissimo lo scontro nel Donbass "devastato". Secondo Kiev sono 31mila i soldati russi uccisi sinora in Ucraina. Ma Mosca controlla oltre il 90% del Lugansk e salirà al 100% nelle prossime due settimane dice l'intelligence britannica. La guerra in Ucraina "non avrà vincitori" e "per 100 giorni abbiamo visto solo ciò che si è perso: vite, case, lavoro e prospettive", commenta l'Onu.

Intanto il Consiglio Ue adotta formalmente il sesto pacchetto di sanzioni che entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta europea. Il pacchetto include l'embargo al petrolio con deroghe per il greggio in arrivo via oleodotti, l'esclusione dal sistema Swift di 4 ulteriori banche russe e lo stop delle trasmissioni in Ue per tre Tv statali russe.