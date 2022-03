Chernobyl, Agenzia Energia Atomica smorza i timori: "Nessun impatto critico sulla sicurezza"

Dopo l'annuncio dell'Aiea, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, di aver "perso il contatto remoto di trasmissione dati con i sistemi di salvaguardia di Chernobyl" a causa dell'offensiva russa, con un'altra nota l'Agenzia chiarisce che non c'è “nessun impatto critico sulla sicurezza". Le forze russe, secondo gli operatori della centrale, avevano scollegato l'impianto nucleare dalla rete. Secondo l'Aiea, considerando il tempo trascorso dall'incidente di Chernobyl del 1986, "il carico termico della vasca di stoccaggio del combustibile esaurito e il volume dell'acqua di raffreddamento sono sufficienti per garantire un'efficiente evacuazione del calore senza elettricità", spiega l'Aiea su Twitter. Di fatto i sistemi di monitoraggio sono offline, ma i materiali radioattivi presenti non sarebbero in grado di provocare danni su larga scala, contando che la zona di esclusione è già disabitata.