Chicago: Kamala Harris accetta la nomination alla presidenza nell'ultimo giorno di Convention Dem

Kamala Harris ha accettato la candidatura alla presidenza con un discorso di 45 minuti, in cui ha sottolineato l'importanza storica di questa elezione e il suo impegno per gli americani. Accolta da una lunga ovazione, Harris ha scherzato con il pubblico dicendo "mettiamoci al lavoro" e ha assicurato che "non torneremo indietro", facendo eco allo slogan della campagna. Ha reso omaggio al marito Doug per il loro anniversario e ha elogiato Joe Biden per il suo lavoro come presidente.

Harris ha parlato delle opportunità di superare il cinismo e le divisioni, promettendo di governare come presidente "di tutti". Ha condiviso la sua storia personale, ricordando le difficoltà affrontate dalla sua famiglia e l'insegnamento della madre, che l'ha cresciuta da sola. Ha poi attaccato Donald Trump, definendolo "non serio" e avvertendo delle gravi conseguenze di un suo ritorno alla Casa Bianca, specialmente dopo la decisione della Corte Suprema.

Sul fronte internazionale, Harris ha riaffermato il sostegno all'Ucraina e all'alleanza con la NATO e l'Europa. Ha promesso di lavorare per un cessate il fuoco a Gaza e di garantire la sicurezza di Israele, pur sostenendo le aspirazioni dei palestinesi. Ha anche affrontato il tema dell'immigrazione, impegnandosi a riformare il sistema e offrire un percorso di cittadinanza per chi lo merita. In economia, Harris ha promesso sostegno alla classe media e alle famiglie. Il discorso è stato seguito da una pioggia di palloncini e dall'apparizione di suo marito e del candidato alla vicepresidenza Tim Walz.

Tra gli ospiti c'erano star di Hollywood e attivisti contro la violenza armata, come Gabby Giffords, che ha elogiato Harris per il suo impegno in questa battaglia.

