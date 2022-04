DUBAI Chiuso il sipario su Expo Dubai, inizia il Ramadan La corrispondenza di Elisabetta Norzi

Spente le luci su Expo 2020 Dubai, è cominciato il Ramadan, nono mese del calendario islamico. Con una novità: per la prima volta i ristoranti di Dubai, ma anche i bar e i locali notturni, possono restare aperti a tutte le ore del giorno durante il mese sacro, senza dover mettere teloni o schermature per coprire chi non digiuna e mangia o beve.

Un'ulteriore apertura dell'emirato, in linea con le riforme attuate in questi ultimi mesi, sulla scia di Expo e della ripresa dalla pandemia, con una Dubai che conta un numero di turisti pre Covid: gli Emirati Arabi hanno infatti cambiato il loro fine settimana per allinearsi con l'Occidente, fino a dicembre era il venerdì e il sabato, consentito alle coppie non sposate di convivere – anche la gravidanza al di fuori del matrimonio ora non è più illegale – e sono state ulteriormente semplificate le norme sui visti di residenza e sull'apertura di aziende e società nel Paese.

Non solo, dopo due anni, questo è il primo Ramadan che vede allentate anche le restrizioni sul Covid. Le moschee possono operare a capienza piena e sono tornate in città le tipiche tende per l'Iftar, che raccolgono decine di persone per il pasto che rompe il digiuno giornaliero, al calar del sole.

Intanto si continua a parlare di Expo: “questa non è una fine, ma l'inizio di una nuova era”, ha dichiarato lo Sceicco di Dubai. “I cancelli sono chiusi, ma i ricordi rimarranno. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo”, si legge ora all'ingresso di Expo. Mentre è stato reso noto il numero esatto di visitatori: 24.102.967 persone hanno attraversato i cancelli dell'esposizione universale. E nel sito ormai deserto, sono già iniziate le operazioni di smantellamento dei padiglioni, incluso quello di San Marino, con il ritorno del Tesoro di Domagnano al Museo di Stato, e di alcuni pannelli ed elementi dell’area espositiva, che verranno riutilizzati sul Titano.

Elisabetta Norzi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: