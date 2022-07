Ci ha lasciato Kazuki Takahashi, creatore di Yu-Gi-Oh

Si è spento a 60 anni Kazuki Takahashi, autore del manga di Yu-Gi-Oh. Takahashi aveva scritto e disegnato la storia che ha venduto oltre 40 milioni di volumi, da cui sono nate numerose serie animate e il gioco ufficiale di Yu-Gi-Oh, che ha venduto oltre 25 miliardi di carte in tutto il mondo.



Il mangaka è stato ritrovato morto ieri in mare al largo delle coste di Nago, nella provincia di Okinawa. Il decesso sarebbe avvenuto mentre Takahashi stava facendo snorkeling, per cause ancora al vaglio della Guardia Costiera.

