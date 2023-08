STATO DI EMERGENZA Ciclone "Hilary": almeno 25 milioni di persone sotto allerta meteo, la tempesta diretta in Nevada Nelle scorse ore vicino a Los Angeles anche un terremoto di magnitudo 5.1

Almeno 25 milioni di persone sono a rischio negli Usa in queste ore, a causa del maltempo. La tempesta "Hilary" è stata declassata a ciclone post tropicale, ma l'allerta meteo resta altissima e interessa vaste porzioni di territorio. Ad essere colpita è soprattutto la parte meridionale della California dove la popolazione si è fermata, come da invito delle istituzioni. A San Diego cancellati più di 200 voli e chiuse numerose strade. A Los Angeles niente scuola, con l'esortazione a rimanere in casa. Come se non bastasse, nelle vicinanze della città anche un terremoto di magnitudo 5.1 che sembra non aver causato danni rilevanti.

Altre località colpite da Hilary sono Palm Springs, famoso luogo desertico e ora allagato. Caos in tutta la California – dichiarato lo stato di emergenza – con livelli record di acquazzoni: previsti nella giornata da 12 a 25 centimetri, cioè la quantità di un intero anno. Tragica la situazione in alcuni luoghi, con persone rimaste bloccate in auto, tra pericolose inondazioni e smottamenti. Dopo la California, il maltempo è previsto in Nevada. Il presidente Joe Biden sta seguendo da vicino la situazione e si è detto pronto a intervenire con ulteriore assistenza.





