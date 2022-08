Cina: 35 persone infettate dal nuovo virus Langya

La Cina scopre un nuovo virus. Sono almeno 35 le persone infettate dal Langya Henipavirus, noto come “Langya” (LayV), a partire dal 2018 nelle province di Shandong e Henan. Secondo quanto riportato dal New England Journal of Medicine l'ipotesi è che il nuovo virus abbia origine principalmente dal contatto con i toporagni. Dai dati a disposizione sembra che non possa trasmettersi da uomo a uomo.

Il Langya è stato identificato partendo dalle analisi di una paziente 53enne, ricoverata a fine 2018 per febbre e altri sintomi simil-influenzali in un ospedale cinese, in cui era attiva la sorveglianza per infezioni potenzialmente di origine animale. Fra i pazienti colpiti 26 sono stati infettati dal solo virus, riportando sintomi di febbre. Circa la metà soffriva di stanchezza, tosse, anoressia, dolori muscolari, carenza di globuli bianchi; circa un terzo aveva nausea, mal di testa, vomito, carenza di piastrine, alterazioni della funzionalità epatica; meno di 1 su 10 problemi ai reni. Nessun paziente è deceduto per il virus.

