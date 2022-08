Cina: al via le manovre militari intorno a Taiwan

La Cina ha dato il via, alle 12 locali (6 in Italia), alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan in un crescendo di tensioni in risposta alla visita sull'isola della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi. Il G7 definisce le esercitazioni cinesi 'aggressive'. Taipei definisce 'irrazionali' le attività della Cina: 'Siamo pronti alla guerra, ma non la cerchiamo'. Per il capo della diplomazia Ue Josep Borrell le esercitazioni non sono giustificate dalla visita di Pelosi. Giornalisti dell'agenzia di stampa Afp hanno visto proiettili sparati dall'Esercito cinese in direzione dello Stretto di Taiwan.

Per il ministro russo Lavrov, gli Usa sono sfrontati come in Ucraina.