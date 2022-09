Cina e India, al vertice di Samarcanda, provano a stoppare Putin

Bombardata nella notte dai russi bombardato la zona industriale di Kharkiv, provocando incendi ma nessuna vittima. Ad affermarlo il Capo della Regione Oleg Sinegubov. Mosca avrebbe anche lanciato un attacco missilistico contro un villaggio vicino a Zaporizhzhia, ma non è ancora chiaro se ci siano vittime.

Continua intanto la controffensiva ucraina nel Donetsk. I soldati della 66/ma brigata delle forze armate ucraine hanno annunciato la liberazione del villaggio di Shchurove, a 12 chilometri dalla città di Lyman. Oltre 400 i corpi trovati in una fossa comune a Izyum, alcuni con evidenti segni di torture come corde intorno al collo e mani legate. Nel Mar Nero, vicino alla costa della Crimea, stanno manovrando 11 navi russe, riferisce il comando operativo forze armate Ucraina, secondo cui la probabilità di attacchi missilistici e bombardamenti delle regioni meridionali rimane estremamente alta.

Fronte diplomatico il pressing di Cina e India non basta a far fare marcia indietro a Putin. Il presidente russo ha chiuso il vertice di Samarcanda senza mostrare ripensamenti. Biden mette in guardia il leader del Cremlino sull'uso di armi nucleari o chimiche. "Se lo facesse - afferma il presidente Usa - il volto della guerra cambierebbe".