Cina: migliaia in piazza contro le restrizioni anti-covid

Cina: migliaia in piazza contro le restrizioni anti-covid.

La 'tolleranza zero' al Covid si trasforma in un boomerang per la leadership della Cina: migliaia di persone scese in piazza in varie città del Paese hanno preso di mira per la prima volta direttamente il Partito comunista e il presidente Xi, di cui sono state chieste le dimissioni. Stamani arrestate due persone a Shanghai. Tensione fra Pechino e Londra dopo che un giornalista della Bbc, Ed Lawrence, è stato fermato e malmenato dalla polizia. Un portavoce del governo cinese sostiene che Lawrence è stato fermato "perché non si è identificato come giornalista". Ma il governo britannico ha definito oggi le azioni della polizia cinese "inaccettabili" e "preoccupanti".

La "lotta contro il Covid-19 avrà successo": lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, alla luce delle proteste nel Paese contro i rigidi controlli imposti da Pechino per combattere il virus.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: