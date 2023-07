Cisgiordania: non cessano le violenze. Ucciso un israeliano in un insediamento nei pressi di Nablus

Dopo la battaglia urbana di Jenin, l'attentato a Tel Aviv e i lanci di razzi da Gaza – seguiti dalla risposta israeliana -, prosegue l'escalation. Le forze armate dello Stato Ebraico avrebbero infatti colpito un sito nel sud del Libano, dal quale in precedenza erano stati lanciati due razzi. Da Hezbollah un appello alla mobilitazione. Il partito armato filo-iraniano denuncia infatti “l'occupazione”, da parte di Israele, di una porzione di territorio conteso lungo la cosiddetta Linea Blu. Non cessano intanto le violenze in Cisgiordania; un israeliano ha perso la vita, in un insediamento ebraico nei pressi di Nablus, dopo essere stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco sparati da un palestinese. L'attentatore sarebbe poi fuggito nei campi, prima di essere ucciso dalle forze di sicurezza.

