Cisgiordania, prosegue l'assedio dei coloni israeliani a un villaggio palestinese

A Qusra, nella Cisgiordania occupata, continua l'assedio dei coloni israeliani. Da domenica, occupano strade e interrompono l'erogazione di acqua ed elettricità nel piccolo villaggio palestinese a sud di Nablus.

Questa mattina, l'Idf aveva ordinato agli abitanti sotto assedio di evacuare le proprie case, per permettere lo svolgimento di un'operazione militare che durerà diversi giorni. L'ordine è stato poi revocato. L'esercito israeliano afferma di voler allontanare i coloni dalla zona, nonostante un video girato all'inizio della settimana mostrasse diversi uomini israeliani in uniforme militare unirsi ai coloni per la preghiera mattutina.

Il sindaco del villaggio ha dichiarato ad Al Jazeera che le forze israeliane hanno completamente chiuso l'area, imposto il coprifuoco e dispiegato centinaia di soldati.

Le famiglie di Qursa hanno fatto sapere che non avrebbero lasciato le loro case. Sempre ad Al Jazeera, hanno dichiarato che l'esercito non era riuscito a disperdere i coloni, molti dei quali hanno circondato le abitazioni dei palestinesi con recinzioni e tende. Almeno due famiglie sarebbero rimaste quasi senz'acqua e con poco cibo.

I giornalisti che hanno tentato di accedere al villaggio sono stati allontanati, rendendo difficile documentare la situazione.

L'Idf ha dichiarato di aver smantellato, la scorsa notte, due avamposti illegali di coloni nei dintorni di Qusra e Jalud.

Alcuni video ottenuti dall'Associated Press mostrano degli adolescenti che apparentemente demoliscono un muro di pietra e lo usano per bloccare l'accesso alla casa di Loui Ridi, un cittadino americano di origine palestinese, nel villaggio di Qusra.

I fatti hanno suscitato una forte reazione dell'alleato americano. L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha parlato delle azioni dei coloni come “un orribile atto di terrorismo”, per il quale “non esistono scuse”. Riferendosi poi alle forze israeliane, ha specificato: “Non è corretto dire che Israele e il suo esercito non hanno fatto nulla per proteggere gli abitanti palestinesi e i cittadini statunitensi”.







