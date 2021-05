Città del Messico: crolla la metropolitana sopraelevata. Decine di morti e feriti

Un ponte dell'Aerotrén, la metropolitana sopraelevata, di Città del Messico è crollato durante la notte mentre un treno lo attraversava. L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione di Olivos, sulla linea 12 della metropolitana a sud della capitale. Le televisioni locali hanno mostrato dozzine di vigili del fuoco e soccorritori lottare per liberare i passeggeri del treno tra macerie, cavi e pezzi di metallo contorti.

Il video del crollo

Así colapsó la Línea 12 del Metro a la altura de Olivos. Cayó sobre varios vehículos. #MetroCDMX #Línea12 #Olivos #Colapsa #Video pic.twitter.com/0QCIwbIexu

È di 23 morti e circa 70 feriti il bilancio provvisorio del crollo secondo quanto annunciato dalla la direttrice della Protezione Civile Myriam Urzúa, secondo quanto riportato dai media messicani. Sull'account Twitter della Protezione Civile si chiede inoltre a tutta la popolazione della metropoli di evitare la zona dell'incidente e di "informarsi sui media ufficiali".

I soccorritori che stanno lavorando sul luogo del crollo del ponte della metropolitana a Città del Messico si sono dovuti inizalmente fermare "per il rischi di altri crolli", poi sono ripartiti. Lo ha detto la sindaca della metropoli, Claudia Sheinbaum, parlando con i giornalisti sul luogo dell'incidente. I soccorsi riprenderanno all'arrivo di una gru. "Avvieremo tutte le indagini necessarie per scoprire le cause dell'incidente", ha detto Sheinbaum.

