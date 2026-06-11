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Cnn: " Il lockdown al Pentagono è scattato per un falso allarme"

Le operazioni di controllo dureranno per un paio d'ore

11 giu 2026
Cnn: " Il lockdown al Pentagono è scattato per un falso allarme"

Il lockdown scattato oggi al Pentagono sarebbe stato causato da un falso allarme. Lo riferiscono fonti informate alla CNN, secondo cui le verifiche effettuate non avrebbero rilevato alcun rischio reale per la sicurezza dell'edificio. In precedenza, diversi piani e corridoi all'interno del Pentagono erano stati posti in isolamento e altri evacuati a seguito di un presunto "incidente con materiali pericolosi", secondo quanto riferito da fonti a conoscenza della situazione e dalle autorità locali.

Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, aveva dichiarato che i sistemi interni dell'edificio avevano rilevato un'anomalia relativa alla qualità dell'aria, rendendo necessaria l'adozione di misure precauzionali fino alla verifica della situazione. Per questo motivo era stato disposto un ordine di permanenza nei locali e attivati i protocolli standard di sicurezza. Secondo quanto riportato dalla CNN, i piani dal secondo al quinto e i corridoi dal quattro al sette del vasto complesso erano stati posti in isolamento. Agenti di polizia e squadre di emergenza sono intervenuti indossando maschere antigas e tute complete di protezione chimica. Dopo gli accertamenti, tuttavia, l'allarme è rientrato e le misure di emergenza sono state revocate.





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