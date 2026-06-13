Cnn: "Iran ha sepolto l'uranio, difficile raggiungerlo anche per loro"

Nelle ultime settimane, l'Iran ha intensificato drasticamente gli sforzi per sigillare il suo deposito di uranio quasi a livello di produzione bellica, facendo crollare deliberatamente tunnel e minando gli ingressi con mine esplosive, secondo cinque fonti a conoscenza dell'intelligence statunitense. Lo scrive la Cnn. Raggiungere la mezza tonnellata circa di uranio altamente arricchito è ora molto più difficile, pericoloso e dispendioso in termini di tempo rispetto a solo un mese fa, quando il presidente Donald Trump aveva pubblicamente lasciato intendere che avrebbe potuto ordinare all'esercito statunitense di sequestrarlo, hanno affermato le fonti.

Le nuove fortificazioni iraniane aggiungono un ulteriore livello di complessità all'accordo proposto dall'amministrazione Trump con Teheran per la rimozione e la distruzione dell'uranio, e sollevano interrogativi su chi si assumerà il pericoloso compito di estrarlo. Secondo un alto funzionario dell'amministrazione che ha informato i giornalisti ieri, le due parti si stanno avvicinando a un accordo che richiederebbe all'Iran di consegnare il suo uranio arricchito agli Stati Uniti. L'uranio verrebbe distrutto in loco e poi portato fuori dal paese, ha affermato il funzionario.

Tuttavia, funzionari statunitensi e iraniani hanno fornito versioni contrastanti sull'accordo preliminare, e i suoi termini precisi rimangono poco chiari. Il presunto testo di una bozza di accordo è trapelato venerdì a un'agenzia di stampa iraniana semi-ufficiale, scatenando una reazione furiosa da parte di Trump sui social media.

Secondo diverse fonti, persino per gli stessi iraniani la rimozione del materiale arricchito sarebbe ora difficile e pericolosa. Richiederebbe l'impiego di macchinari pesanti per lo scavo e operazioni di sminamento, attività complesse e rischiose. Potrebbe inoltre offrire all'Iran l'opportunità di occultare i propri sforzi per conformarsi alle normative. La comunità internazionale ritiene che la maggior parte delle scorte si trovi nei tunnel crollati del complesso nucleare di Isfahan, nell'Iran centrale, con una parte aggiuntiva di materiale stoccata in altri siti.



Intanto resta alta la tensione. L'Iran ha lanciato "diversi droni d'attacco unidirezionali nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz", secondo quanto ha riferito il Comando centrale militare Usa (Centcom). Le forze statunitensi "li hanno abbattuti tutti nelle ultime ore, mentre il flusso di traffico attraverso lo Stretto prosegue senza ostacoli. Il corridoio commerciale internazionale rimane aperto al transito", si legge in post un X.







