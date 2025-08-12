"Cocktail molotov': emergenza incendi ed evacuazioni in Spagna, Bulgaria e Turchia

Le condizioni climatiche estreme, come temperature elevate, venti forti e vegetazione secca, stanno creando un "cocktail molotov" che alimenta gli incendi in tutto il vecchio continente. In Spagna le autorità regionali di Madrid hanno confermato la morte dell'uomo ferito ieri nell'incendio scoppiato nel comune di Tres Cantos. I forti venti stanno ostacolando gli sforzi per spegnere le fiamme costringendo all'evacuazione le zone residenziali di Soto de Viñuelas e Fuente El Fresno.

Più a sud, nella città di Tarifa, nei pressi di Cadice, oltre 2.000 persone sono state evacuate a causa dell'incendio sviluppatosi nelle foreste di eucalipti e pini della Sierra de la Plata. Grandi incendi boschivi sono intanto attivi in diverse località del Montenegro, e il più drammatico si è verificato nei pressi di Podgorica, dove i vigili del fuoco stanno difendendo le abitazioni dalle fiamme, che si stanno propagando ad alta velocità a causa dei forti venti.

Anche in Bulgaria è allarme incendi con focolai che alimentati dal vento e dalle alte temperature riprendono vigore dopo l'opera di spegnimento. La situazione più critica nella regione di Pirin e in quella di Sungurlare dove i vigili del fuoco sono impegnati da diversi giorni. Anche la Turchia alle prese con l'emergenza incendi che ha imposto urgenti evacuazioni precauzionali via terra e via mare nella città di Kepez e la chiusura dell'autostrada per Smirne.

In Italia sembrano invece ormai domate le fiamme che hanno bruciato decine di ettari nel Parco Nazionale del Vesuvio, anche se si sta ancora lavorando con mezzi aerei per spegnere gli ultimi focolai e l'allerta incendi rimane alta in tutto lo stivale, specialmente al centrosud.









