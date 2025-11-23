Colloqui a Ginevra sulla proposta Usa di pace in Ucraina Kiev vede i partner europei, in arrivo il confronto con Washington. I leader Ue: “Base utile ma serve altro lavoro”. Meloni: “Italia pronta a collaborare per una pace giusta”.

Oggi a Ginevra i colloqui Ue-Usa e Ucraina sulla proposta statunitense per la pace in Ucraina. La delegazione di Kiev, guidata come capo negoziatore dal fedelissimo di Zelensky, Andriy Yermak, ha già tenuto una riunione con i rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito. Il prossimo incontro è previsto con la delegazione americana". Intanto i leader europei, che il presidente del Consiglio Europeo Costa riunirà domani a Luanda a margine del vertice Ue-Ua, giudicano i punti fissati dagli Usa "una base su cui serve altro lavoro". "Senza misure deterrenti Mosca ritornerà", aveva avvisato Macron. "L'Italia è pronta a collaborare con Ue e Usa per una pace giusta", ha detto la premier italiana Meloni.

