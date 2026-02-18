ESTERI Colloqui sull'Iran in stallo, Trump vicino all'attacco L'ONU condanna Israele: “Presenza illegale in Cisgiordania”. Tra gli stati sostenitori dell'iniziativa diplomatica anche San Marino

È un pericoloso stallo quello in atto nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti vicine alla Casa Bianca il presidente Trump sarebbe sempre più vicino ad ordinare un attacco contro Teheran: “Ci sarebbero – dicono - il 90% di possibilità di assistere a un'azione concreta nelle prossime settimane”. Gli inviati Usa Kushner e Witkoff hanno incontrato a Ginevra il ministro degli Esteri iraniano Araghchi: sebbene entrambe le parti abbiano affermato che i colloqui hanno “fatto progressi”, le divergenze restano ampie e i funzionari americani non sono ottimisti sulla possibilità di colmarle. Secondo il media, un'operazione militare congiunta Usa-Israele in Iran sarebbe probabilmente una campagna massiccia della durata di settimane, di portata molto più ampia rispetto alla guerra di 12 giorni guidata dallo Stato ebraico lo scorso giugno.

Domani invece ci sarà la prima riunione ufficiale del Board of Peace. In Italia è scontro in parlamento sulla partecipazione dello stivale in qualità di osservatore. "La nostra assenza a un tavolo in cui si discute di pace nel Mediterraneo sarebbe incomprensibile. Non ci sono alternative al piano di Trump", afferma il Ministro Tajani. Scintille con le opposizioni. Per Schlein, Meloni “aggira la Costituzione”. L'Italia intanto aderisce ad un documento presentato all'ONU dall'ambasciatore palestinese per condannare l'espansione e la "presenza illegale" di Israele in Cisgiordania. Secondo The Wire sarebbero 85 gli Stati sostenitori dell'iniziativa diplomatica; con una larga maggioranza dei Paesi europei, inclusa San Marino che ieri, in Consiglio, ha anche ratificato con 31 voti favorevoli e 1 non votante, l'accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche con lo Stato di Palestina.



