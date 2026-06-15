Colloqui USA – Iran a Doha prima dell'accordo

È prevista venerdì la tanto attesa firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Sono in corso colloqui preparatori a Doha per raggiungere un'intesa duratura. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato Stati Uniti e Israele e di aver imposto la propria volontà: “Non hanno altra scelta – dicono - che accettare la sconfitta e arrendersi”. E mentre Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno, il presidente francese Macron informa che la “missione marittima istituita dalla Francia e dal Regno Unito” è “pronta ad accompagnare” la riapertura dello Stretto.

Nelle battute conclusive della formulazione dell'accordo tra Washington e Teheran, il testo del memorandum "è stato modificato per sottolineare in modo definitivo ed esplicito l'esercizio della sovranità di Iran e Oman sullo Stretto di Hormuz": lo riporta la Fars, citando una "fonte informata" sui negoziati.

La stessa fonte sostiene che la versione approvata dell'accordo stabilisce dunque che la "futura amministrazione dei servizi marittimi" nello Stretto sarà "determinata" dai due Paesi e che l'uso esplicito di questa espressione significa che gli Usa "hanno riconosciuto il diritto dell'Iran a riscuotere le relative tariffe". Una sezione dell'accordo inoltre prevede che il passaggio delle navi nello Stretto "senza costi" sia "solo per 60 giorni".







